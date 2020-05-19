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В Сбербанке не ожидают восстановления спроса на кредиты раньше осени

Банки со своей стороны тоже стали жёстче проверять клиентов на платёжеспособность. Как уже писал Лайф, многие из них начинают вводить ограничения на выдачу беззалоговых кредитов и кредитов наличными.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Российская экономика на фоне коронавируса уже начала восстановление, однако восстановления потребительского спроса, как и спроса на кредиты, раньше осени ожидать не стоит. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе своей онлайн-пресс-конференции.

В ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать как восстановления спроса, так и того, что банки резко снизят риск-метрики и нарастят выдачи кредитов. Я бы говорил о тенденции восстановления темпов прироста кредитного портфеля не раньше осени. Может быть, сентябрь, но пока говорить очень рано, — считает он.

Ранее Лайф сообщал, что в течение первого квартала этого года за ипотечными кредитами в банки обратилось более восьми тысяч россиян. А всего с начала действия закона о "каникулах", то есть с лета прошлого года, такой возможностью воспользовалось около 24 тысяч заёмщиков. В прошлом году таких обращений было 15,5 тысячи. При этом сумма ипотечного кредита россиян, как подсчитали эксперты, снизилась на 10%.

Между тем эксперты рассказали, как определить надёжность банка и узнать, не грозит ли ему банкротство. Следует обратить внимание на ряд признаков: низкий кредитный рейтинг, слишком высокие ставки по вкладам и негативные отзывы. Здесь подробности.

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