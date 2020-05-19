В Сбербанке не ожидают восстановления спроса на кредиты раньше осени

Российская экономика на фоне коронавируса уже начала восстановление, однако восстановления потребительского спроса, как и спроса на кредиты, раньше осени ожидать не стоит. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе своей онлайн-пресс-конференции.

— В ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать как восстановления спроса, так и того, что банки резко снизят риск-метрики и нарастят выдачи кредитов. Я бы говорил о тенденции восстановления темпов прироста кредитного портфеля не раньше осени. Может быть, сентябрь, но пока говорить очень рано, — считает он.

Ранее Лайф сообщал, что в течение первого квартала этого года за ипотечными кредитами в банки обратилось более восьми тысяч россиян. А всего с начала действия закона о "каникулах", то есть с лета прошлого года, такой возможностью воспользовалось около 24 тысяч заёмщиков. В прошлом году таких обращений было 15,5 тысячи. При этом сумма ипотечного кредита россиян, как подсчитали эксперты, снизилась на 10%.