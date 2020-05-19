В ОНФ дали советы, чем занять детей предстоящим летом

Из-за пандемии коронавируса у школьников появилось много свободного времени, которым нужно правильно распорядиться. Чтобы ребёнок не потратил часы и дни за играми, следует занять его более полезными делами. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ и руководитель центра "Сириус" Елена Шмелёва советует уделить особое внимание образованию детей.

— Здоровье и безопасность школьников — главные приоритеты. Важно уберечь ребят от вируса, но совсем без свежего воздуха и активности их оставлять тоже нельзя. Правильно заниматься на дому помогут просветительские вебинары и онлайн-тренировки, в том числе организованные образовательным центром "Сириус", — заявила Шмелёва Лайфу.

В частности, можно посмотреть ютуб-эфиры "Сириус.Дома", "Сириус.Лекториум" и пригласительный онлайн-тур Всероссийской олимпиады школьников. Провести лето с пользой детям помогут и "Сириус.Курсы". Из-за пандемии дистанционные программы центра продлены до 31 августа, зарегистрироваться на них можно до 1 августа. Выбор у школьников большой: восемь курсов по математике, информатике, физике и лингвистике. Все программы включают видеолекции с конспектами, обязательные упражнения и задачи для самостоятельного решения. Материалы для них создали преподаватели ведущих российских школ и вузов, работающих с талантливыми школьниками и призёрами всероссийских и международных олимпиад.

При этом присоединиться к обучению могут студенты, родители и учителя. Сейчас на платформе проходят курсы 63 742 человека, ещё 2175 человек завершили обучение и получили электронные сертификаты.