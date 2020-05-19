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Полиция Подмосковья задержала убившую девятимесячного сына женщину

Мужу свой поступок она объяснила жалостью к ребёнку, который проходил сложное лечение.

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Фото © ТАСС / Никита Попов

В Подмосковье полиция задержала женщину, которая подозревается в убийстве собственного сына. Тело девятимесячного малыша в коломенской квартире нашёл отец. Рядом лежала записка от супруги с признанием в преступлении. После этого, скрываясь от правоохранительных органов, женщина сбежала в лес.

— Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы,сообщили в пресс-службе УМВД России по Московской области.

Как ранее сообщал Лайф, в записке, которая лежала возле тела ребёнка, подозреваемая написала, что ей было жалко сына, которому постоянно делали уколы, поэтому убийством она якобы решила избавить его от мучений.

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