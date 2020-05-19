Полиция Подмосковья задержала убившую девятимесячного сына женщину

В Подмосковье полиция задержала женщину, которая подозревается в убийстве собственного сына. Тело девятимесячного малыша в коломенской квартире нашёл отец. Рядом лежала записка от супруги с признанием в преступлении. После этого, скрываясь от правоохранительных органов, женщина сбежала в лес.
— Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Московской области.
Как ранее сообщал Лайф, в записке, которая лежала возле тела ребёнка, подозреваемая написала, что ей было жалко сына, которому постоянно делали уколы, поэтому убийством она якобы решила избавить его от мучений.