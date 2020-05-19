Путин — о пандемии коронавируса: Ситуация является абсолютно уникальной

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Президент России Владимир Путин назвал абсолютно уникальной ситуацию, в которую пандемия коронавируса погрузила страну и весь остальной мир. Он отметил, что эпидемия затронула все сферы жизни: личную, профессиональную деятельность, экономику и все остальные.

— Поэтому решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям по поддержке, в значительной степени тоже уникальны. Ничего подобного из того, что мы делаем, мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы тоже не использовали никогда. Слава богу, что они у нас есть, — сказал президент на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Российский лидер не видит ничего особенного в том, что при воплощении таких мер происходят сбои. Главное в реализации принятых решений — это обратная связь и мгновенная реакция на неё. Именно она, по мнению Путина, позволит понимать реальное положение вещей и "обеспечить безусловное исполнение" решений властей.

— Иначе грош им цена. Зачем мы тогда работаем?! Поэтому я вас призываю, чтобы мы работали именно в таком режиме, — обратился к участникам совещания глава государства.