Опять ваучеры! Вправе ли авиакомпании менять наши деньги на бумажки

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предполагается разрешить компаниям-перевозчикам вместо возврата денег за поездки, отменённые из-за пандемии коронавируса, выдавать ваучеры. Их можно будет обменять на билет у этой же компании, но на другие даты. Именно это сейчас и проделывают авиакомпании со своими пассажирами — без всякого закона. Неужели это законно и как пассажирам вернуть свои деньги?

Не вылетевшим из-за пандемии коронавируса пассажирам сегодня проблематично вернуть от авиакомпаний деньги за отменённые рейсы. Хотя в статье 108 Воздушного кодекса РФ ясно сказано, что вернуть все деньги за невыполненную перевозку они просто обязаны, без вариантов. Переводчики идут на хитрость: вернуть деньги вроде не отказываются, но с небольшим уточнением: возврат будет в виде сертификата. То есть закон вроде бы и не нарушен, но по факту пассажир должен либо пойти на условия, навязанные ему авиакомпанией, либо попытаться отстоять своё право на возврат в суде, что в нынешней ситуации в связи с перегруженностью судей будет очень нескоро.

Тех, кто на ваучеры не соглашается, авиакомпании вначале игнорируют, а после "одаривают” сертификатами, даже если они уже не нужны. И под этим предлогом деньги не возвращают.

Ваучерная ловушка

На любые возмущения пассажиров компания отсылает к информации, размещённой на своём официальном сайте. Согласно ей, те, кто не смог вылететь по купленным билетам, могут обратиться за ваучером на будущий перелёт со скидкой, но оформить такой документ можно только в офисе или представительстве. Почему ваучер можно получить только в офисах компании, а не на сайте перевозчика, становится понятно, только если за ним прийти лично в офис.

Во-первых, возврат ваучером возможен только с согласия клиента. Такое согласие клиент заверяет своей подписью, когда лично получает ваучер в офисе. И тогда уж с авиаперевозчика взятки гладки: клиент сам захотел ваучер! Поэтому лишь немногие авиакомпании соглашаются прислать "сертификат" на электронную почту. Во-вторых, визит в офис будет затруднён многим категориям пассажиров, например престарелым или инвалидам, а это перевозчику только на руку.

И в-третьих, выясняется, что условия получения этих самых ваучеров могут отличаться в зависимости от того, был ли этот рейс отменён официально, сообщил ли пассажир заблаговременно об отказе от перевозки и какой тарифный план был у него при приобретении билета. То есть возможны ситуации, когда ваучер не покрывает 100% уже уплаченных денег.

Грабёж клиента закрепить в законе!

Фото © ТАСС / Анастасия Диева

Теперь авиакомпании вместе с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) добиваются закрепления этой незаконной практики непосредственно в законе.

Ещё в апреле АЭВТ направила в правительство письмо с предложением узаконить положение, позволяющее авиакомпаниям компенсировать пассажиру отменённые рейсы не деньгами, а "гарантиями". Это предложение госчиновники сразу взяли в проработку, и 13 мая оно получило одобрение Госдумы. Как обычно в подобных случаях, чиновники ссылаются на "иностранный опыт".

Действительно, первыми "ваучеры" внедрили в Германии. Сделано это было ещё в начале марта 2020 года, тогда эта мера была заявлена как вариант поддержки авиаперевозчиков и турагрегаторов. Но сама схема предложенной "ваучеризации" совсем не такая, как у наших авиаперевозчиков.

Суть её в следующем: тем, у кого было сделано бронирование, вместо отменённого билета выдают "ваучер" (Gutschein) на ту же сумму плюс скидку 50 евро всем пассажирам. В случае если клиент в течение полутора лет не воспользуется ваучером и не активирует услугу, то после 1 января 2022 года он получает все уплаченные деньги назад. Гарантом выплат по ваучеру выступает государство, для этого в специальный фонд уже направлено 110 миллионов евро, которые планируется потратить на эти цели.

Данную схему уже взяли на вооружение и многие авиакомпании из стран Евросоюза. А, например, финская Finnair за отменённый билет предлагает на выбор либо подарочный ваучер на стоимость купленного билета плюс 10% от суммы, либо вернуть деньги на банковский счёт пассажира в течение месяца. В России никаких существенных бонусов для всех пострадавших пассажиров не предусматривается: бери что дают и радуйся!

Но вернуть деньги всё же можно!

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

К сожалению, в России коронавирус ещё не побеждён, надзирающие ведомства, согласно установкам правительства, проверки почти не проводят, а закон, который призван легитимизировать ваучерные возвраты, уже принимается в Госдуме.