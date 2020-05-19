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Лимит исчерпан. За что банки тайком снижают лимиты кредитных карт

Банки стали активно снижать лимит кредиток, не предупреждая клиентов. Лайф выяснял, почему это происходит. Что делать клиенту, чтобы не столкнуться с такой ситуацией, и можно ли добиться восстановления лимита по кредитке?

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

В мае ряд банков стал активно снижать лимиты по кредитным картам. Клиенты жалуются, что узнают об этом в последнюю очередь, по факту. Кредитные организации не предупреждают держателей карт и в одностороннем порядке принимают решения снизить лимит.

Почему банки снижают лимит по кредитным картам?

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что ограничение лимитов по кредиткам — один из способов управления рисками. Проще говоря, банк боится просрочки и снижает сумму на картах для клиентов, у которых ухудшается финансовое положение.

Сейчас это особенно актуально. Уровень жизни у многих резко снизился. В банках эту ситуацию понимают и принимают превентивные меры, чтобы не допустить просрочек, — объяснил специалист.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский отметил, что в большинстве случаев проблема заёмщиков в том, что они невнимательно изучают договор на кредитную карту. В документе чёрным по белому написано, что банк имеет право снизить кредитный лимит по своему усмотрению. Вопрос об уведомлениях больше относится к техническим специалистам банков. Возможен вариант, когда клиент просто мог получить push-сообщение в онлайн-приложении и, не просматривая, сбросить его.

По словам Алексея Кричевского, банки сейчас переоценивают внутренний кредитный рейтинг заёмщика, который складывается из множества факторов. Основные из них — использование полного лимита карты, финансовое положение, количество просрочек.

На начало мая количество только официально зарегистрированных безработных достигло 1,2 миллиона, а тех, кто не стал вставать на учёт, ещё минимум около пяти миллионов, говорит Алексей Кричевский. Эксперт пояснил, что кредитки — самый рискованный продукт. Если в среднем по потребительскому кредиту процентные ставки колеблются от 9 до 14%, то по картам они примерно в два раза выше — от 18 до 24%, а могут быть и гораздо больше — вплоть до 40–45%.

Как избежать проблем с лимитом?

Для того чтобы кредитный лимит не снизили, стоит начать использовать карту, если она просто лежала на крайний случай, и не допускать просрочек по кредиту, рекомендует Иван Капустянский.

По словам эксперта, увеличить лимит по карте можно, подав заявление в банк. При этом надо уточнить, что можно ещё сделать, чтобы получить больше денег. Нередко, если банк знает, что у клиента есть имущество, он проявляет лояльность, в том числе более охотно предоставляет услуги кредитования.

Алексей Кричевский напомнил, что без крайней необходимости лучше не прибегать к кредитам. Он пояснил, что возможность платить с отсрочкой расслабляет заёмщика. В результате, клиент не укладывается в беспроцентный период и в итоге серьёзно переплачивает банку.

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