Путин раскритиковал правительство за неясные принципы начисления выплат медикам

В ходе онлайн-совещания по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией глава Минздрава в своём докладе упомянул о нареканиях в работе глав регионов и главврачей в связи с задержкой выплат медикам, которые непосредственно борются с эпидемией. На что президент России Владимир Путин резко отреагировал и попросил не перекладывать ответственность, поскольку проблема с выплатами началась из-за изначально неясно составленного постановления правительства.

— Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные и понятные принципы начисления выплат, то меньше было бы вопросов к главврачам, губернаторам и не надо было бы переделывать постановление правительства. Не нужно ни на кого ничего перекладывать, — заявил президент России.

Как сообщал Лайф, на прошлой неделе президент Владимир Путин обвинил чиновников в том, что они "развели бюрократическую канитель", выплачивая деньги медикам за часы работы с больными коронавирусом, а не за сам факт работы, как задумывалось. Глава СК РФ поручил руководителям всех региональных подразделений ведомства возбуждать уголовные дела за невыплаты медикам средств. Позднее вернувшийся к работе после выздоровления от коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от министров немедленного устранения недочётов по выплатам.