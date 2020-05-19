Путин: Инфляция в России немного замедляется

Президент России Владимир Путин отметил замедление инфляции и укрепление курса рубля. Речь об этом зашла на совещании по реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

— Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться, — проинформировал глава государства.

Он попросил министра экономического развития Максима Решетникова и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину озвучить свои прогнозы на этот счёт. Так, Минэкономразвития рассчитывает, что инфляция по итогам года не превысит 4%.

— Мы видим, что экономика начинает восстанавливаться, и уровень "просадки" окажется меньше, чем мы предполагали, — добавил Решетников.

К слову, в ЦБ разделяют сдержанно позитивный прогноз Минэкономразвития относительно инфляции. По словам Набиуллиной, в марте и апреле в России наблюдался повышенный рост цен на определённые виды товаров. Это было связано и с динамикой валютного курса, и с тем, что был повышенными спрос на продукты длительного хранения.

— В конце апреля – начале мая мы видим, что темпы роста цен снижаются. Это указывает на ослабление проинфляционных факторов, — пояснила она. — Сейчас инфляция стабилизировалась где-то на уровне 3,1 процента в годовом выражении, и, что очень важно, после некоторого роста инфляционных ожиданий они также начинают снижаться.