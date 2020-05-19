В Обнинске прогремел взрыв в центре радиологии

В Обнинске произошёл взрыв в филиале научного центра радиологии в Обнинске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. По его словам, случилось это на химической установке, которая находится в лаборатории неопасных химикатов.

Отмечается, что учёный получил ожоги и был отправлен в больницу. Пожар не возник.

Речь идёт о Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба. Он был основан около 60 лет назад. А шесть лет назад стал филиалом ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава.