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В Обнинске прогремел взрыв в центре радиологии

По предварительным данным, пострадал и был госпитализирован один учёный.

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Фото © "Мак-медиа"

В Обнинске произошёл взрыв в филиале научного центра радиологии в Обнинске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. По его словам, случилось это на химической установке, которая находится в лаборатории неопасных химикатов.

Отмечается, что учёный получил ожоги и был отправлен в больницу. Пожар не возник.

Речь идёт о Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба. Он был основан около 60 лет назад. А шесть лет назад стал филиалом ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава.

А полгода назад ЧП произошло в бактериологической лаборатории под Курганом.

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