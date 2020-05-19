Россиянка искала отца всю жизнь и нашла его в подвале недалеко от дома — видео

Жительница Сыктывкара нашла родного отца спустя почти 30 лет разлуки. В последний раз 35-летняя Анастасия Титова видела Николая, когда ей было всего шесть лет. Долгие годы девушка безрезультатно искала папу, но этой весной судьбе было угодно снова свести семью.

Николай Кудряшов, сам того не подозревая, поселился в подвале многоэтажки недалеко от разыскивающей его дочери. Голодного и грязного бездомного заметили волонтёры проекта "Сытый Гражданин" и бросили клич в соцсетях. От самого мужчины они узнали прежнее место жительства и имя. Вскоре откликнулась Анастасия.