Россиянка искала отца всю жизнь и нашла его в подвале недалеко от дома — видео

Жительница Сыктывкара нашла родного отца спустя почти 30 лет разлуки. В последний раз 35-летняя Анастасия Титова видела Николая, когда ей было всего шесть лет. Долгие годы девушка безрезультатно искала папу, но этой весной судьбе было угодно снова свести семью.
Фото © VK / Проект "Сытый Гражданин"
Николай Кудряшов, сам того не подозревая, поселился в подвале многоэтажки недалеко от разыскивающей его дочери. Голодного и грязного бездомного заметили волонтёры проекта "Сытый Гражданин" и бросили клич в соцсетях. От самого мужчины они узнали прежнее место жительства и имя. Вскоре откликнулась Анастасия.
Во время долгожданной встречи женщина не могла сдержать слёз и всё время тряслась. Николай дочь не узнал, что не удивительно — вместо шестилетнего ребёнка перед ним предстала взрослая женщина. Отец настороженно спросил у неё дату рождения и, услышав "31 декабря 84-го", протянул к ней руки и заплакал: "Настенька". Николай обрёл не только дочь, но и сразу двух внуков. Теперь семья планирует восстановить документы Николая и помочь ему найти постоянное жильё.