"Был на эмоциях". Главврач пермской больницы объяснил свои кривляния и извинился

Главный врач станции скорой медицинской помощи Перми Юрий Катаев принёс извинения за некорректное поведение во время прямой линии с медиками, требовавшими положенные им доплаты за работу с больными CoViD-19. Катаев записал видеообращение, в котором назвал свои кривляния "резкой реакцией на происходящее". На ролик обратило внимание издание Ura.ru.

— Зачастую приходится принимать решения в экстренном режиме, и, к сожалению, я, как и все, не застрахован от ошибок и эмоциональных реакций на происходящее. Если кого-то вчера обидело моё поведение, прошу извинить за мою такую резкую реакцию. Был на эмоциях, — сказал Катаев.

В обращении врач подчеркнул, что на сегодняшний день доплаты на общую сумму в 14,5 миллиона рублей начислены 290 сотрудникам пермской станции скорой помощи. Он также добавил, что денежные средства продолжают поступать на счета медиков.