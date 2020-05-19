Продавцы секс-шопов назвали самые смешные заблуждения, с которыми приходили их клиенты

Я никогда не забуду одну пару. Они зашли в магазин, и женщина тут же сказала: "Что ж, у вас есть что-нибудь, что может сделать его... ну, знаете, больше. Он у нас вроде как маленький". Тем временем парень с ней выглядел так, будто хотел умереть. <...> Я до сих пор не знаю, действительно ли она ничего не понимала в биологии или её парень был фетишистом, который хотел, чтобы его прилюдно унизили

brockhopper