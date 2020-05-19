Продавцы секс-шопов назвали самые смешные заблуждения, с которыми приходили их клиенты

Оказалось, таких моментов у работников было совсем не мало, и в подборке ниже — семь самых странных и смешных из них
Я никогда не забуду одну пару. Они зашли в магазин, и женщина тут же сказала: "Что ж, у вас есть что-нибудь, что может сделать его... ну, знаете, больше. Он у нас вроде как маленький". Тем временем парень с ней выглядел так, будто хотел умереть. <...> Я до сих пор не знаю, действительно ли она ничего не понимала в биологии или её парень был фетишистом, который хотел, чтобы его прилюдно унизили
brockhopper
Первое, что приходит на ум, — это когда я пыталась объяснить джентльмену, что причина, по которой его жена не любит игрушки, должно быть, связана с тем, что он чистил их с помощью влажных салфеток для авто прямо перед сексом. Странно объяснять мужчине, что его партнёрша не газонокосилка
losertastictoaster
У меня такого опыта нет, но вот моя бывшая работала в секс-шопе. Каждый божий день она приходила домой и рассказывала о спасённых жизнях. Ей часто приходилось отговаривать покупателей от того, чтобы засовывать в себя что-то, из-за чего они могут попасть в травмпункт
talldarkanddark
Когда я работала в секс-шопе, многие парни приходили к нам, чтобы выбрать подарок для своей девушки. Я часто спрашивала их, ищут ли они игрушку со стимуляцией клитора или для точки G. Чаще всего после этого парни тупо смотрели на меня и говорили что-то вроде: "Клиторальный? Мне нужно что-то, что можно вставить в неё". Теперь меня такое уже не удивляет
Lutang247
У меня был клиент, который поинтересовался, какие игрушки для вагины, а какие "для матки". Кроме того, оказалось, он был уверен, что это два разных отверстия... Как?
-laurenlunatic-
В магазин, в котором я работаю, часто приходят женщины, которые интересуются вагинальными шариками, но их беспокоит, что будет, если они потеряют их. Приходится осторожно объяснять, что это невозможно или, по крайней мере, очень маловероятно. У людей куча вопросов об анатомии, и мы по возможности стараемся их информировать
madamthefifth
Я работала в секс-шопе около трёх лет, и больше всего меня раздражали люди, которые преднамеренно отказывались от смазки. Даже после того, как я объясняла им, почему им это только на пользу, они брались снова за старое: "Не-а, это для старушек каких-то". Работа там мне показала, какими глупыми и эгоистичными могут быть люди. Будьте осторожны, ребята!
bugkiss
WOW-funny
Продавцы секс-шопов назвали самые смешные заблуждения, с которыми приходили их клиенты
сегодня в 12:18
Геймер так погрузился в виртуальную реальность, что разнёс телевизор под крики шокированной семьи
сегодня в 07:38
Коты устроили эпичную драку за спиной у журналистки, когда она вышла в прямой эфир
вчера в 11:25