Нейробиолог, учившийся в Оксфорде и Гарварде, провалил ЕГЭ по биологии, сделав 4 ошибки

На днях 32-летний нейробиолог Николай Кукушкин поделился на своей странице во "ВКонтакте" неудачным опытом сдачи экзамена. Учёный признался, что решил пройти тест ЕГЭ по биологии ради смеха, но в итоге ему было совсем не смешно. И хоть Николай окончил биолого-почвенный факультет СПбГУ со средним баллом 5,00, аспирантуру в Оксфорде и постдокторантуру в Гарвардской медицинской школе, некоторые вопросы завели его в тупик.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Кукушкин

Всего в тесте был представлен 21 вопрос, на четыре из которых нейробиолог не смог ответить правильно. В пункте о классификации изменчивости он вовсе не узнал термин, который был верным ответом. Далее нужно было назвать по картинке мозга все свойства носителя, и Николай, чьей специализацией являются различия мозга между видами, не смог справиться с заданием. Учёный признался, что из 30 тыс. нейробиологов конференции Society for Neuroscience про различия в среднем мозге у птиц и млекопитающих знает максимум сто человек.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Кукушкин

Затруднения вызвал у Николая и вопрос о последовательности эволюционных процессов. По мнению автора теста, сперва был создан озоновый слой, а затем живые существа вышли на сушу. Что по сути верно, если не учитывать различные бактерии. Но учёный о них не забыл и провалил задание. Как и вопрос о свойствах, присущих сосне, хотя нейробиолог уверен, что и его ответ оказался правильным.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Кукушкин