Геймер так погрузился в виртуальную реальность, что разнёс телевизор под крики шокированной семьи

Пользовательница ashleycacioppo поделилась в "Твиттере" роликом, от которого юзерам стало и грустно и смешно. На его кадрах предстал отец девушки, который наслаждался чудесами виртуальной реальности. Мужчина в VR-шлеме проходил игру Richie's Plank Experience, пишет Daily Dot, суть которой заключается в том, чтобы добраться до конца доски, расположенной на уровне 80-го этажа.

Видео © Twitter / ashleycacioppo

Также, согласно описанию, у игрока, справившегося с миссией, есть возможность ощутить "волнующий опыт полёта". И полёт действительно случился, правда, ещё и в реальности. Мужчина не рассчитал и под шокированные крики семьи со всей силы врезался в огромный телевизор, висевший в гостиной.

Фото © Twitter / Leslie_Alert, TheFatbellyFred

Ролик быстро стал вирусным, набрав более 10 миллионов просмотров. Пользователи в комментариях активно обсуждали "легендарный прыжок" поглощённого игрой мужчины. Кому-то было жалко отца девушки, кому-то телевизор. А любители мемов сразу же сделали его объектом для своих шуток.

Я уже два часа плачу от смеха, не могу перестать смотреть The1Masterpiece