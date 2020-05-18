Коты устроили эпичную драку за спиной у журналистки, когда она вышла в прямой эфир

Филиппинская журналистка Дорис Бигорния стала звездой соцсетей после того, как вышла в прямой эфир, работая из дома. А причиной тому послужили два кота, которые устроили потасовку прямо у неё за спиной. Буйные питомцы решили, что настал самый подходящий момент, чтобы выяснить отношения, и, рыча, надавали друг другу "пощёчин".

Видео © Facebook / Nikki Bigornia

При этом, несмотря на заметное беспокойство, Дорис продолжила интервью. Но выражение лица растерянной и не знающей, как поступить, женщины, по словам юзеров, только усилило комический эффект.

Мне будет не хватать подобных сцен, когда этот кошмар с пандемией закончится FarquharFTW

Видео © Twitter / nikkibigornia

Это прекрасно, могу смотреть бесконечно msmeganl

Я в истерике! LilBirdCreates

Фото © Facebook / Nikki Bigornia