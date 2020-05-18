Коты устроили эпичную драку за спиной у журналистки, когда она вышла в прямой эфир

Филиппинская журналистка Дорис Бигорния стала звездой соцсетей после того, как вышла в прямой эфир, работая из дома. А причиной тому послужили два кота, которые устроили потасовку прямо у неё за спиной. Буйные питомцы решили, что настал самый подходящий момент, чтобы выяснить отношения, и, рыча, надавали друг другу "пощёчин".
Видео © Facebook / Nikki Bigornia
При этом, несмотря на заметное беспокойство, Дорис продолжила интервью. Но выражение лица растерянной и не знающей, как поступить, женщины, по словам юзеров, только усилило комический эффект.
Мне будет не хватать подобных сцен, когда этот кошмар с пандемией закончится
FarquharFTW
Видео © Twitter / nikkibigornia
Это прекрасно, могу смотреть бесконечно
msmeganl
Я в истерике!
LilBirdCreates
WOW-video
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Фото © Facebook / Nikki Bigornia
Забавным роликом в том числе поделилась дочка журналистки Никки, только в её твиттере видео набрало два миллиона просмотров. А Дорис репостнула запись, и обе посмеялись над инцидентом. Впрочем, пушистики не всегда ведут себя буйно, что доказывает ещё одно видео, которое Никки выложила после. На его кадрах усатые облизывают друг друга, демонстрируя любовь и нежность.