Что за девушка находилась на VIP-трибуне парада, прошедшего в Минске, и откуда у неё столько медалей

На роскошную блондинку, увешанную медалями, обратили внимание в соцсетях. Пользователи соревнуются в остроумии на тему того, за какие боевые заслуги эта девушка получила столько наград. На самом деле большинство из них вручены по случаю памятных дат.

Святая троица

Фото © Наша Nina / Twitter / varlamov

По данным белорусского портала Наша Nina, звание майора блондинка получила в 2017 году. С детства ей легко давались языки, и она собиралась поступать на лингвистический факультет. Но экзамены на военный факультет начинались раньше. Там было всего три бюджетных места на 99 абитуриенток. Катя успешно сдала экзамены и оказалось одной из лучших.

Форма для формы

Фото © Наша Nina

Именно тогда девушка взялась за физкультуру и очень быстро похудела, сбросив 16 кг. Ей хотелось, чтобы "форма на ней смотрелась очень красиво". Военфак Катя окончила с красным дипломом. Выпускаясь, она уже в совершенстве знала три языка, отлично стреляла и находилась в блестящей физической форме.

Сразу в штаб!

Фото © Наша Nina

С таким бэкграундом девушку взяли на информационно-аналитическую работу в Главный штаб Министерства обороны Республики Беларусь. А в 2015 году она перешла в управление контроля над вооружением и стала ездить в зарубежные командировки.

Лицо ВС Белоруссии

Фото © Наша Nina

В этих поездках Катя не только выступала в роли переводчика для руководства ведомства, но и выполняла представительские функции.Так, во время поездки с начальником генштаба в Нью-Йорк на девушку обратили внимание американские СМИ и назвали её "лицом Вооружённых сил Белоруссии".

На личном фронте

Фото © Наша Nina