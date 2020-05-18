Что за девушка находилась на VIP-трибуне парада, прошедшего в Минске, и откуда у неё столько медалей

На роскошную блондинку, увешанную медалями, обратили внимание в соцсетях. Пользователи соревнуются в остроумии на тему того, за какие боевые заслуги эта девушка получила столько наград. На самом деле большинство из них вручены по случаю памятных дат.
Святая троица
Фото © Наша Nina / Twitter / varlamov
По данным белорусского портала Наша Nina, звание майора блондинка получила в 2017 году. С детства ей легко давались языки, и она собиралась поступать на лингвистический факультет. Но экзамены на военный факультет начинались раньше. Там было всего три бюджетных места на 99 абитуриенток. Катя успешно сдала экзамены и оказалось одной из лучших.
Форма для формы
Фото © Наша Nina
Именно тогда девушка взялась за физкультуру и очень быстро похудела, сбросив 16 кг. Ей хотелось, чтобы "форма на ней смотрелась очень красиво". Военфак Катя окончила с красным дипломом. Выпускаясь, она уже в совершенстве знала три языка, отлично стреляла и находилась в блестящей физической форме.
Сразу в штаб!
Фото © Наша Nina
С таким бэкграундом девушку взяли на информационно-аналитическую работу в Главный штаб Министерства обороны Республики Беларусь. А в 2015 году она перешла в управление контроля над вооружением и стала ездить в зарубежные командировки.
Лицо ВС Белоруссии
Фото © Наша Nina
В этих поездках Катя не только выступала в роли переводчика для руководства ведомства, но и выполняла представительские функции.Так, во время поездки с начальником генштаба в Нью-Йорк на девушку обратили внимание американские СМИ и назвали её "лицом Вооружённых сил Белоруссии".
На личном фронте
Фото © Наша Nina
Екатерина признаётся, что ей часто говорят, какая она красивая, но она не считает это комплиментом. Для неё важнее оценка её умственных способностей. Главная черта в мужчине для Екатерины — ум. По её словам, идеального мужчину она пока не встретила, но точно знает, что он должен обладать совокупностью лучших качеств, которые она видит в окружающих представителях сильного пола.
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