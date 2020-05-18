Слишком молодая мама отпугнула от сына всех девушек, которые не верят, сколько ей на самом деле лет

34-летнюю Дэйну Квази из Калифорнии, США, нередко принимают за девушку её 17-летнего сына Джулиана или его младшую сестру. Весёлая парочка даже создала на эту тему видео в TikTok, где и рассказала о своих проблемах. Ситуацию лучше не делает и тот факт, что у мамы с сыном прекрасные отношения, а сама Дэйна очень весёлая и позитивная, пишет Daily Mail.

Видео © TikTok / daynaduh

По словам женщины, она не считает себя слишком молодой. Просто она забеременела Джулианом в 16 лет и решила оставить ребёнка, о чём не жалеет. А после рождения второго сына Дэйна сделала операцию по подтяжке живота и вставила в грудь импланты. Под видео в TikTok ей часто пишут, как молодо она выглядит, но мама признаётся, что это всё макияж и свет, на самом деле у неё тоже есть мимические морщины.

Фото © Instagram / dayduh

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Фото © Instagram / dayduh