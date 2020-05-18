Слишком молодая мама отпугнула от сына всех девушек, которые не верят, сколько ей на самом деле лет

34-летнюю Дэйну Квази из Калифорнии, США, нередко принимают за девушку её 17-летнего сына Джулиана или его младшую сестру. Весёлая парочка даже создала на эту тему видео в TikTok, где и рассказала о своих проблемах. Ситуацию лучше не делает и тот факт, что у мамы с сыном прекрасные отношения, а сама Дэйна очень весёлая и позитивная, пишет Daily Mail.
Видео © TikTok / daynaduh
По словам женщины, она не считает себя слишком молодой. Просто она забеременела Джулианом в 16 лет и решила оставить ребёнка, о чём не жалеет. А после рождения второго сына Дэйна сделала операцию по подтяжке живота и вставила в грудь импланты. Под видео в TikTok ей часто пишут, как молодо она выглядит, но мама признаётся, что это всё макияж и свет, на самом деле у неё тоже есть мимические морщины.
Лол, ты его что, в пять родила? Офигенно выглядишь!
Пользователь TikTok
Чувак, твоя мама выглядит моложе тебя
Пользователь TikTok
Выглядишь здорово! Я сразу подумал, что вы брат и сестра... Удачи вам!
Пользователь TikTok
Сейчас Дэйна работает фотографом и активно ведёт аккаунты в соцсетях. В "Инстаграме" на неё подписано всего около трёх тысяч человек, зато в TikTok за ней следит 97,6 тысячи, а количество лайков превышает миллион. Своими видео мама пытается доказать, что добиться можно всего. Ведь у неё получилось, хотя все вокруг ругали её за ребёнка и предсказывали, что она не сможет даже получить образование. Но Дэйна утёрла им всем нос и теперь хочет поддержать попавших в такое же положение девушек.
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