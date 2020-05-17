Красотка с пышными формами забила всё тело тату, но фанаты только рады: 10 фото, от которых не отвести глаз

Тело этой модели почти полностью покрыто татуировками, они есть даже на лице. Однако это не делает её менее привлекательной в глазах поклонников.

Фото © Instagram / mara_inkperial

На инстаграм-аккаунт девушки из города Райхенбах-им-Фогтланда, Германия, известной под именем Мара Инкпериал, подписано 665 тысяч человек.

Фото © Instagram / mara_inkperial

Знойная брюнетка знает, как привлечь к себе внимание: снимки в откровенном белье и провокационных позах для неё не редкость.

Фото © Instagram / mara_inkperial

А тем, кто хочет увидеть самые пикантные кадры, придётся заплатить. Девушка продаёт их на сайте OnlyFans.

Фото © Instagram / mara_inkperial

Но деньги красотке "в картинках" приносит и ещё одно занятие — она сама бьёт татуировки и достигла в этом немалого успеха.

Фото © Instagram / mara_inkperial

А вот так Мара выглядит без рисунков на теле — в этом ей помог хороший тональный крем.