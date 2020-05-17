Жена в шутку попросила курьера спрятать посылку от мужа, но он понял её слишком буквально

Мама четырёх детей Алексис Томас из Токио знает об импульсивных покупках в Сети не понаслышке. Недавно, когда семья приехала на отдых в США, женщина "чисто случайно заказала" себе мини-холодильник. Но, вспомнив, как муж сказал, что её увлечённость онлайн-шопингом "выходит из-под контроля", решила оставить этот инцидент в тайне.

Фото © Facebook / Alexis Thomas

Чтобы потом не объяснять супругу, как они повезут целый холодильник обратно в Японию, девушка попросила службу доставки привезти посылку незаметно и запрятать её где-нибудь неподалёку, "чтобы муж не заметил". Когда курьер увидел, какую задачку ему подложили, он церемониться не стал и спрятал заказ в самом "непримечательном" месте.

Мы спрятали вашу посылку от мужа. Она под ковриком Курьер

Фото © Facebook / Alexis Thomas

И хоть скрыть от мужа посылку так и не удалось, Алексис не расстроилась. Она запостила инсталляцию рабочего доставки у себя на станице в "Фейсбуке", где фотографии тут же стали вирусными. Ими поделились больше 50 тысяч раз, а в комментариях пользователи принялись хвалить остроумного курьера. Даже сама служба доставки с характерным юмором прокомментировала публикацию, пишет The Sun.