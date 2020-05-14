Мама показала детей, которые якобы съели маркер, но только опытные родители догадались, что это

Недавно пользовательница TikTok Кристел Холланд опубликовала ролик, в котором показала, как выглядели её дети после того, как попытались "съесть фиолетовый маркер". Конечно, видео тут же стало вирусным. А в комментариях неравнодушные начали обвинять маму в безответственности. Однако всё не так просто, ведь в подписи девушка намекнула, что это просто шутка.

Только мамы знают, что это на самом деле😂 Кристел Холланд

Видео © TikTok / christelholland

Конечно, дети в безопасности, впрочем, как и их фиолетовые рты. Дело в том, что и дочь, и сын Кристел в разное время болели оральной молочницей. В Штатах чаще всего его лечат с помощью раствора генцианвиолета — препарата ярко-фиолетового цвета, пишет BuzzFeed.

Когда у меня появилась дочь, о молочнице я знала немного. Но у моего сына я почти сразу её заметила и знала, что мне нужно скорее купить генцианвиолет Кристел Холланд

Кадры из видео © TikTok / christelholland