Мама показала детей, которые якобы съели маркер, но только опытные родители догадались, что это

Недавно пользовательница TikTok Кристел Холланд опубликовала ролик, в котором показала, как выглядели её дети после того, как попытались "съесть фиолетовый маркер". Конечно, видео тут же стало вирусным. А в комментариях неравнодушные начали обвинять маму в безответственности. Однако всё не так просто, ведь в подписи девушка намекнула, что это просто шутка.
Только мамы знают, что это на самом деле😂
Кристел Холланд
Видео © TikTok / christelholland
Конечно, дети в безопасности, впрочем, как и их фиолетовые рты. Дело в том, что и дочь, и сын Кристел в разное время болели оральной молочницей. В Штатах чаще всего его лечат с помощью раствора генцианвиолета — препарата ярко-фиолетового цвета, пишет BuzzFeed.
Когда у меня появилась дочь, о молочнице я знала немного. Но у моего сына я почти сразу её заметила и знала, что мне нужно скорее купить генцианвиолет
Кристел Холланд
Кадры из видео © TikTok / christelholland
Помимо недовольных комментариев под вирусным видео есть и те, кто определённо знает, что за препарат выписали малышам. Они недоумевают, неужели кто-то действительно купился на розыгрыш Кристел, пишет Daily Dot.
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