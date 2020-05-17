Мама навела дома такой порядок за карантин, что даже перфекционисты посчитали, что это перебор

Мама из Сиднея показала, во что она превратила дом за время изоляции. Женщина просидела взаперти всего три недели, но этого времени ей было достаточно, чтобы идеально организовать всё пространство
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Я организовала весь свой дом. Это не произошло в одночасье, но в конце концов я со всем справилась
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Кто-то в комментариях восхвалял "завораживающие" методы организации. Другие же были смущены излишней систематичностью — "зачем, казалось бы, разделять дезодорант и крем для бритья в разные пластиковые боксы"
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Выглядит отлично, но вам действительно нужно было помещать духи в коробки, когда они сами вроде как уже упакованы <...> Не уверена, действительно ли такие методы добавляют порядка?
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И хоть дом выглядит идеальным, по мнению хозяйки, ещё многое предстоит сделать
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Ну а сейчас мне нужно наклеить на всё ярлычки. Не знаю, мне купить набор, чтобы делать их самостоятельно, или просто заказать готовые...
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WOW-news
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