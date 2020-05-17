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Мама навела дома такой порядок за карантин, что даже перфекционисты посчитали, что это перебор

Австралийка показала, как выглядит дом после "лёгкой" уборки. Глядя на эти кадры, перфекционисты получают истинное удовольствие, но даже они уверены, что не смогли бы жить в таком доме.

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Фото © Facebook

Мама из Сиднея показала, во что она превратила дом за время изоляции. Женщина просидела взаперти всего три недели, но этого времени ей было достаточно, чтобы идеально организовать всё пространство

Фото © Facebook

Я организовала весь свой дом. Это не произошло в одночасье, но в конце концов я со всем справилась

Пользовательница Facebook

Фото © Facebook

Кто-то в комментариях восхвалял "завораживающие" методы организации. Другие же были смущены излишней систематичностью — "зачем, казалось бы, разделять дезодорант и крем для бритья в разные пластиковые боксы"

Фото © Facebook

Выглядит отлично, но вам действительно нужно было помещать духи в коробки, когда они сами вроде как уже упакованы <...> Не уверена, действительно ли такие методы добавляют порядка?

Пользовательница Facebook

Фото © Facebook

И хоть дом выглядит идеальным, по мнению хозяйки, ещё многое предстоит сделать

Фото © Facebook

Ну а сейчас мне нужно наклеить на всё ярлычки. Не знаю, мне купить набор, чтобы делать их самостоятельно, или просто заказать готовые...

Пользовательница Facebook

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