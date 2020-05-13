Мама решила, что в ванной произошло жестокое убийство, после косметических процедур девушки её сына

Пользовательница "Фейсбука" поделилась фотографиями ванной в группе "Советы и хитрости уборки дома". Раковина на кадре испачкана красной жидкостью, напоминающей кровь. На деле оказалось, что ситуация совсем не криминальная.
Я, может быть, и повёрнута на чистоте, но новая подружка моего сына покрасила волосы и оставила ЭТО в раковине на два дня, прежде чем я заметила
Пользовательница "Фейсбука"
Фото © Facebook / Home Cleaning Tips And Tricks
Женщина рассказала, что у неё есть собственная ванная, поэтому она заметила беспорядок чисто случайно. В комментариях участники группы поддержали мать, но не упустили повода пошутить, ведь фотография больше похожа на место преступления, чем на перепачканную в краске раковину.
Должно быть, этот оттенок краски назывался "Убийственно красный"
Пользовательница "Фейсбука"
О боже, я правда подумала, что это кровь... Какого чёрта она сразу это не прибрала!!! Надеюсь, вам удастся навести порядок
Пользовательница "Фейсбука"
Скриншот © Facebook / Home Cleaning Tips And Tricks
Однако женщина не собиралась прибирать то, что натворила девушка сына. В комментариях она рассказала, что не сдержалась и высказала всё, что думает по поводу случившегося, пишет The Sun.
Я собираюсь заставить её всё тут отдраить, и пусть молится, чтобы у неё это вышло
Пользовательница "Фейсбука"
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