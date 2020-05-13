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Мама решила, что в ванной произошло жестокое убийство, после косметических процедур девушки её сына

Мама едва сдержала свои эмоции, когда увидела, во что превратила ванную новая девушка её сына. На секунду может показаться, что тут произошло жестокое убийство.

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Гиф © Giphy

Пользовательница "Фейсбука" поделилась фотографиями ванной в группе "Советы и хитрости уборки дома". Раковина на кадре испачкана красной жидкостью, напоминающей кровь. На деле оказалось, что ситуация совсем не криминальная.

Я, может быть, и повёрнута на чистоте, но новая подружка моего сына покрасила волосы и оставила ЭТО в раковине на два дня, прежде чем я заметила

Пользовательница "Фейсбука"

Фото © Facebook / Home Cleaning Tips And Tricks

Женщина рассказала, что у неё есть собственная ванная, поэтому она заметила беспорядок чисто случайно. В комментариях участники группы поддержали мать, но не упустили повода пошутить, ведь фотография больше похожа на место преступления, чем на перепачканную в краске раковину.

Должно быть, этот оттенок краски назывался "Убийственно красный"

Пользовательница "Фейсбука"

О боже, я правда подумала, что это кровь... Какого чёрта она сразу это не прибрала!!! Надеюсь, вам удастся навести порядок

Пользовательница "Фейсбука"

Скриншот © Facebook / Home Cleaning Tips And Tricks

Однако женщина не собиралась прибирать то, что натворила девушка сына. В комментариях она рассказала, что не сдержалась и высказала всё, что думает по поводу случившегося, пишет The Sun.

Я собираюсь заставить её всё тут отдраить, и пусть молится, чтобы у неё это вышло

Пользовательница "Фейсбука"

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