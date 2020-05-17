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Девушка показала свои голые фото и сбила подписчиков с толку, ведь никто не смог их увидеть

Брюнетка придумала коварный план, как разыграть любопытных подписчиков.

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Скриншот © Twitter / GorillaMamaWho

Пользовательница GorillaMamaWho с Ямайки, у которой более 30 тысяч подписчиков, решила немного повеселиться и разместила в "Твиттере" пост, озадачивший юзеров. Девушка написала, что хочет показать им свои обнажённые снимки, так как те уже всё равно появились в Сети.

Мои голые фото оказались в "Снэпчате" в прошлом году, поэтому я решила опубликовать их и здесь

GorillaMamaWho

Скриншот © Twitter / GorillaMamaWho

Заинтригованные пользователи уже готовились к обсуждению пикантного зрелища, однако увидеть снимки им так и не удалось. Вместо обнажённой красотки они увидели три изображения, которые выглядели как незагрузившиеся фото.

Кажется, у меня что-то с телефоном, я ничего не вижу

SpriteSocialite

Они не загрузились? Я попытался заблокировать и разблокировать тебя, но не помогло

GahDamnNick

Фото © Twitter / GorillaMamaWho

Кто-нибудь их увидел? Не грузятся

Not Papi Chulo

Фото © Twitter / GorillaMamaWho

Пока взволнованные подписчики думали, что у них какие-то проблемы с мобильными, более догадливые просто посмеялись вместе с девушкой. Ведь GorillaMamaWho просто разыграла любителей пикантных фотографий, прикрепив к посту цветные прямоугольники. Юзеры оценили её находчивость и отметили, что горячие снимки получились превосходного качества.

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