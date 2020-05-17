Девушка показала свои голые фото и сбила подписчиков с толку, ведь никто не смог их увидеть

Пользовательница GorillaMamaWho с Ямайки, у которой более 30 тысяч подписчиков, решила немного повеселиться и разместила в "Твиттере" пост, озадачивший юзеров. Девушка написала, что хочет показать им свои обнажённые снимки, так как те уже всё равно появились в Сети.

Мои голые фото оказались в "Снэпчате" в прошлом году, поэтому я решила опубликовать их и здесь GorillaMamaWho

Скриншот © Twitter / GorillaMamaWho

Заинтригованные пользователи уже готовились к обсуждению пикантного зрелища, однако увидеть снимки им так и не удалось. Вместо обнажённой красотки они увидели три изображения, которые выглядели как незагрузившиеся фото.

Кажется, у меня что-то с телефоном, я ничего не вижу SpriteSocialite

Они не загрузились? Я попытался заблокировать и разблокировать тебя, но не помогло GahDamnNick

Фото © Twitter / GorillaMamaWho

Кто-нибудь их увидел? Не грузятся Not Papi Chulo

Фото © Twitter / GorillaMamaWho