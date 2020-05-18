Папа устроил смертельно опасные качели для своего ребёнка, и видео с ними заставит вздрогнуть любого

Недавно в Сети появился ролик, который вызвал большой резонанс среди пользователей соцсетей. Юзер hidde-30 выложил на Reddit видео, предположительно, снятое в Испании, на котором была изображена пугающая картина. На балконе седьмого этажа отец раскачивал на самодельных качелях ребёнка. Тот с каждым толчком вылетал за металлические ограждения, рискуя упасть, пишет Daily Dot .

Пользователи Reddit немало возмутились такому безответственному поведению родителя. "Если парки закрыты на карантин, это не значит, что надо подвергать опасности жизнь своего ребёнка", — подписал ролик hidde-30, и с ним все согласились. "Эти качели спокойно можно было прикрепить в дверном проёме к косяку", "Я на это смотреть не могу, всё сжимается внутри от ужаса", "Это неоправданный риск", — поддержали его пользователи платформы.