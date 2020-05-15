Девушка снимала смешное видео для флешмоба, но поведение её бойфренда оказалось слишком жестоким

Девушка Майя, больше известная в Интернете как babyydelgado, решила поучаствовать со своим парнем во флешмобе, где нужно окунать друг друга с головой в бассейн. Это довольно милая игра, но зрителей встревожило поведение парня Майи. На днях девушка поделилась этим роликом в TikTok, где он набрал почти 3 млн просмотров и 653 тыс. лайков. Но в комментариях среди одобрительных появились и испуганные, пишет Daily Dot.

Видео © TikTok / babyydelgado

Блин, ты в порядке? Это выглядело страшно brunaterrac

Я бы разозлилась, он как-то перебарщивает itzjellyyy

Милая моя, беги... giocostx

Лучше порви с ним, он даже не улыбается. Выглядит ужасно. Береги себя gmvc_2

Гиф © TikTok / babyydelgado

Пользователям не понравилось, как парень прикладывал ненужную силу, швыряя Майю в воду, не улыбался и устрашающе смотрел в камеру. Комментаторы посоветовали девушке уйти от него, потому что это всё выглядело как домашнее насилие. Майя оправдывалась, поясняя, что это была шуточная возня, а одной рукой парень всегда придерживал её под спину, страхуя в воде. И на самом деле он улыбался, просто этот кусочек видео вышел не очень удачным. В доказательство она показала другой — и там они оба смеялись и плескались в бассейне.

Гиф © TikTok / babyydelgado

Он никогда и пальцем меня не коснулся в плохом плане. Нам было весело. Я же не дурочка, если бы мне не нравилось, я бы прекратила это немедленно. Самая большая травма, которую я получила, — это вода в ухе Майя