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Регион
Опубликовано 18 мая 2020, 19:09
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Откровенные фото финалистки "Холостяка" нашли на сайте стриптиз-клуба Москвы

После такой внезапной находки шансы Барбары Пино на сердце и розу Антона Криворотова заметно снизились.

Недавно во "ВКонтакте" появились откровенные фото 27-летней участницы шоу "Холостяк" на ТНТ, которые фанаты обнаружили на сайте знаменитого столичного стриптиз-клуба Le Rouge. Баннер с Барбарой и её коллегами красуется на главной странице сайта, но и в галерее можно найти несколько снимков. Фанаты были расстроены таким поворотом дел, но нашлись и те, кто отказывается верить в тёмное прошлое скромницы из Гаваны.

Фото © Russian-cabaret.ru

Фото © Russian-cabaret.ru

Она модель, это съёмка обычная

Таня Мельникова

Вот это поворот! Вот она какая Барбара...

Ангелина Оленина

Зато строит из себя мышку))

Валерия Бокарева

На фотосессию больше похоже

Марина Тимохина

Фото © Russian-cabaret.ru

Фото © Russian-cabaret.ru

Многие фанаты Барбары встали на её защиту, заявив, что девушка — обычная модель и могла быть приглашена для съёмки в клубе. Ведь её фото можно найти и в интернет-магазинах, где Барбара на себе демонстрирует одежду. Поэтому и эти снимки в откровенном нижнем белье можно списать на фотосессию для какой-либо рекламы. Но это не объясняет того факта, что изображения модели находятся в альбоме с девушками, работающими в клубе.

Фото © "ВКонтакте" / Холостяк

Фото © "ВКонтакте" / Холостяк

Иронии ситуации добавляет и то, что на этих выходных Барбара получила розу от холостяка и стоматолога Антона Криворотова, после чего и прошла в финал. Она произвела неизгладимое впечатление на родителей Антона, сразу им понравившись. Барбаре также давно пророчат победу в шоу, считая наилучшей кандидаткой. К тому же, по слухам, именно с ней холостяк проводит изоляцию, если судить по его сториз.

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Фото © "ВКонтакте" / Холостяк

Анна Бояршина
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