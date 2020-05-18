Откровенные фото финалистки "Холостяка" нашли на сайте стриптиз-клуба Москвы

Недавно во "ВКонтакте" появились откровенные фото 27-летней участницы шоу "Холостяк" на ТНТ, которые фанаты обнаружили на сайте знаменитого столичного стриптиз-клуба Le Rouge. Баннер с Барбарой и её коллегами красуется на главной странице сайта, но и в галерее можно найти несколько снимков. Фанаты были расстроены таким поворотом дел, но нашлись и те, кто отказывается верить в тёмное прошлое скромницы из Гаваны.

Она модель, это съёмка обычная Таня Мельникова

Вот это поворот! Вот она какая Барбара... Ангелина Оленина

Зато строит из себя мышку)) Валерия Бокарева

На фотосессию больше похоже Марина Тимохина

Многие фанаты Барбары встали на её защиту, заявив, что девушка — обычная модель и могла быть приглашена для съёмки в клубе. Ведь её фото можно найти и в интернет-магазинах, где Барбара на себе демонстрирует одежду. Поэтому и эти снимки в откровенном нижнем белье можно списать на фотосессию для какой-либо рекламы. Но это не объясняет того факта, что изображения модели находятся в альбоме с девушками, работающими в клубе.

Фото © "ВКонтакте" / Холостяк