Откровенные фото финалистки "Холостяка" нашли на сайте стриптиз-клуба Москвы
После такой внезапной находки шансы Барбары Пино на сердце и розу Антона Криворотова заметно снизились.
Недавно во "ВКонтакте" появились откровенные фото 27-летней участницы шоу "Холостяк" на ТНТ, которые фанаты обнаружили на сайте знаменитого столичного стриптиз-клуба Le Rouge. Баннер с Барбарой и её коллегами красуется на главной странице сайта, но и в галерее можно найти несколько снимков. Фанаты были расстроены таким поворотом дел, но нашлись и те, кто отказывается верить в тёмное прошлое скромницы из Гаваны.
Она модель, это съёмка обычная
Вот это поворот! Вот она какая Барбара...
Зато строит из себя мышку))
На фотосессию больше похоже
Многие фанаты Барбары встали на её защиту, заявив, что девушка — обычная модель и могла быть приглашена для съёмки в клубе. Ведь её фото можно найти и в интернет-магазинах, где Барбара на себе демонстрирует одежду. Поэтому и эти снимки в откровенном нижнем белье можно списать на фотосессию для какой-либо рекламы. Но это не объясняет того факта, что изображения модели находятся в альбоме с девушками, работающими в клубе.
Иронии ситуации добавляет и то, что на этих выходных Барбара получила розу от холостяка и стоматолога Антона Криворотова, после чего и прошла в финал. Она произвела неизгладимое впечатление на родителей Антона, сразу им понравившись. Барбаре также давно пророчат победу в шоу, считая наилучшей кандидаткой. К тому же, по слухам, именно с ней холостяк проводит изоляцию, если судить по его сториз.