Кардашьян выложила настолько отфотошопленный снимок, что даже 10-летний племянник выглядит старше её

На снимке звезда реалити-шоу позирует вместе с десятилетним Мэйсоном Дисиком, сыном её сестры Кортни. И хоть поначалу кадр кажется обычным, стоит посмотреть повнимательнее — и становится понятно, что с ним что-то не так. Фанаты звезды сразу же заметили её неестественный вид.

Фото © Twitter / KimKardashian

Что-то здесь не так AutumnTripet

Это Ким Кардашьян на этой фотографии??? Ну нет! patoche113

А кто-то вместо того, чтобы безосновательно обвинять звезду в фотошопе, решил привести доказательства. Для этого нужно было только детально изучить кадр — смазанные пиксели видны сразу. Мало того что саму Ким заретушировали, мальчику тоже досталось.

Фото © Twitter / _allencraig, humanvibration

Я просто зазумил _allencraig

У мальчика видно непоследовательное затемнение, как будто лицо вставлено или наложено поверх шеи и под капюшоном. humanvibration

Фото © Twitter / KimKardashian