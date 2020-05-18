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Кардашьян выложила настолько отфотошопленный снимок, что даже 10-летний племянник выглядит старше её

Недавно модель Ким Кардашьян поделилась с подписчиками в "Твиттере" фотографиями со своим племянником. Вместо умиления у подписчиков вопросы — зачем так много фотошопа?

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Фото © Twitter / KimKardashian

На снимке звезда реалити-шоу позирует вместе с десятилетним Мэйсоном Дисиком, сыном её сестры Кортни. И хоть поначалу кадр кажется обычным, стоит посмотреть повнимательнее — и становится понятно, что с ним что-то не так. Фанаты звезды сразу же заметили её неестественный вид.

Фото © Twitter / KimKardashian

Что-то здесь не так

AutumnTripet

Это Ким Кардашьян на этой фотографии??? Ну нет!

patoche113

А кто-то вместо того, чтобы безосновательно обвинять звезду в фотошопе, решил привести доказательства. Для этого нужно было только детально изучить кадр — смазанные пиксели видны сразу. Мало того что саму Ким заретушировали, мальчику тоже досталось.

Фото © Twitter / _allencraig, humanvibration

Я просто зазумил

_allencraig

У мальчика видно непоследовательное затемнение, как будто лицо вставлено или наложено поверх шеи и под капюшоном.

humanvibration

Фото © Twitter / KimKardashian

Впрочем, фанатам Кардашьян к фотошопу не привыкать. Жену Канье Уэста постоянно ловят на ретуши своих фотографий, причём не всегда качественной. К примеру, совсем недавно у девушки на снимке обнаружили третью руку, торчащую из спины, пишет Unilad.

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