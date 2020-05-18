Полина Гагарина уже несколько месяцев скрывает, что ушла от мужа-фотографа

33-летняя Полина Гагарина и её 42-летний муж-фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться, пишет Super. По словам источника из окружения супругов, они уже несколько месяцев не живут вместе, хотя официально ещё не расторгли свои отношения.
При этом разрыв, похоже, произошёл не только личный, но и профессиональный. Так, раньше, по некоторым данным, Дмитрий был гендиректором принадлежащего супруге ООО "Полина Гагарина", через которое певица представляла свою деятельность. Но недавно его уволили. И с 17 апреля 2020 года эту должность занимает Юлия Экс, что указано в том числе на сайте rusprofile.ru.
Фото © Instagram / isxakov, gagara1987
Однако в соцсетях пара пока никак не демонстрирует возможные трудности в отношениях и в целом не спешит прояснять ситуацию. Дмитрий Исхаков на запрос Лайфа ответил: "Звонят мне все. Не смешно. Всего доброго".
Полина и Дмитрий, который старше её на девять лет, поженились в 2014 году. И с тех пор это была одна из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. В 2017-м у влюблённых родилась дочка, также у Полины есть сын от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым. Ещё несколько недель назад Дмитрий выложил семейное фото с женой и детьми, добавив в подписи эмодзи в виде сердца.