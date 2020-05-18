Полина Гагарина уже несколько месяцев скрывает, что ушла от мужа-фотографа

33-летняя Полина Гагарина и её 42-летний муж-фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться, пишет Super. По словам источника из окружения супругов, они уже несколько месяцев не живут вместе, хотя официально ещё не расторгли свои отношения.

Фото © Instagram / isxakov

При этом разрыв, похоже, произошёл не только личный, но и профессиональный. Так, раньше, по некоторым данным, Дмитрий был гендиректором принадлежащего супруге ООО "Полина Гагарина", через которое певица представляла свою деятельность. Но недавно его уволили. И с 17 апреля 2020 года эту должность занимает Юлия Экс, что указано в том числе на сайте rusprofile.ru.

Фото © Instagram / isxakov, gagara1987

Однако в соцсетях пара пока никак не демонстрирует возможные трудности в отношениях и в целом не спешит прояснять ситуацию. Дмитрий Исхаков на запрос Лайфа ответил: "Звонят мне все. Не смешно. Всего доброго".

Фото © Instagram / isxakov

Полина и Дмитрий, который старше её на девять лет, поженились в 2014 году. И с тех пор это была одна из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. В 2017-м у влюблённых родилась дочка, также у Полины есть сын от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым. Ещё несколько недель назад Дмитрий выложил семейное фото с женой и детьми, добавив в подписи эмодзи в виде сердца.