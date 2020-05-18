46-летняя Хайди Клум обнажилась перед камерой, показав, как она развлекалась с мужем на выходных

46-летняя немецкая супермодель как следует насладилась выходными в обществе своего 30-летнего супруга — гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Влюблённая пара нежилась на солнце, целовалась и загорала в полуобнажённом виде. Результатами откровенного отдыха Хайди Клум поделилась в своём инстаграме.

Фото © Instagram / heidiklum

На одном из снимков эффектная блондинка предстала перед камерой топлес. Мама четырёх детей зажмурилась и радостно улыбалась, демонстрируя изящную фигуру. А вскоре к ней присоединился её супруг, который красовался голым торосом.

Фото © Instagram / heidiklum

Также окрылённая счастьем модель не забыла продемонстрировать кольцо на безымянном пальце. Хайди тайно вышла замуж за музыканта в феврале 2019 года, и тем же летом пара устроила пышную свадебную церемонию на острове Капри, Италия. Как можно заметить, супружеская жизнь ничуть не охладила пыл влюблённых, что они постоянно подтверждают в соцсетях.

Фото © Instagram / heidiklum

Заряд хорошего настроения передался и подписчикам, которые поставили солнечным снимкам более 200 тысяч лайков. Фанаты отметили, что фотосессия вышла очень милой, а влюблённые были просто очаровательны.

Оба прекрасны drselmauygun

Такая красивая пара celina_queen_yonce