46-летняя немецкая супермодель как следует насладилась выходными в обществе своего 30-летнего супруга — гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Влюблённая пара нежилась на солнце, целовалась и загорала в полуобнажённом виде. Результатами откровенного отдыха Хайди Клум поделилась в своём инстаграме.
На одном из снимков эффектная блондинка предстала перед камерой топлес. Мама четырёх детей зажмурилась и радостно улыбалась, демонстрируя изящную фигуру. А вскоре к ней присоединился её супруг, который красовался голым торосом.
Также окрылённая счастьем модель не забыла продемонстрировать кольцо на безымянном пальце. Хайди тайно вышла замуж за музыканта в феврале 2019 года, и тем же летом пара устроила пышную свадебную церемонию на острове Капри, Италия. Как можно заметить, супружеская жизнь ничуть не охладила пыл влюблённых, что они постоянно подтверждают в соцсетях.
WOW-stars
46-летняя Хайди Клум обнажилась перед камерой, показав, как она развлекалась с мужем на выходных
сегодня в 15:11
Кардашьян выложила настолько отфотошопленный снимок, что даже 10-летний племянник выглядит старше её
сегодня в 14:18
Полина Гагарина уже несколько месяцев скрывает, что ушла от мужа-фотографа
сегодня в 13:13
Заряд хорошего настроения передался и подписчикам, которые поставили солнечным снимкам более 200 тысяч лайков. Фанаты отметили, что фотосессия вышла очень милой, а влюблённые были просто очаровательны.
Оба прекрасны
drselmauygun
Такая красивая пара
celina_queen_yonce
Любовь есть любовь
noonoouri