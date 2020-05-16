Официантку постоянно увольняли из-за её красоты, но она нашла способ, как заработать на этом: 10 фото

29-летняя Стефани Виллагомес из Флориды, США, раньше перебивалась мелкими заработками и меняла одну низкооплачиваемую работу на другую. Девушке нередко приходилось увольняться из-за негативного отношения коллег

Фото © Instagram / tiff08

Клиенты и владельцы ресторанов всегда вели себя со Стефани слишком дружелюбно, что вызывало зависть и злость от коллег-девушек и ревнивых жён. Однажды жена начальника даже поставила ему ультиматум: или она, или я

Фото © Instagram / tiff08

Но зато теперь у модели есть хорошо оплачиваемый инстаграм-аккаунт, который в месяц приносит 49 тысяч фунтов (более 4,4 млн рублей), и свой маленький бизнес, пишет Daily Star. Этого хватает на безбедную жизнь для себя и её 11-летней дочери Дестини

Фото © Instagram / tiff08

Стефани призналась, что сперва было страшно продавать свои снимки. Но потом, заметив успех девушки, фотограф предложил ей заняться этим профессионально и построить модельную карьеру

Фото © Instagram / tiff08

Теперь Стефани Виллагомес — очень успешная модель с раскрученным инстаграмом, на который подписано два миллиона человек. Девушка регулярно радует своих фанатов откровенными снимками и не планирует с этим завязывать