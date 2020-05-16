Что можно подглядеть в окнах людей, запертых на карантине: 10 атмосферных фото

Кэролайн живёт и творит в Лос-Анджелесе. Город уже давно на карантине, но даже это не помешало ей создавать настоящие произведения искусства
Вооружившись перчатками, маской и санитайзером, девушка отправляется к домам своих клиентов и снимает их прямо в окна, пишет Metro
Оказалось, такой способ сохранять дистанцию обладает огромным художественным потенциалом. Находя удачные ракурсы, своими снимками Кэролайн рассказывает целые истории
Фотография в эпоху карантина — это гора эмоций, новизны, странности, грусти, творчества и многого чего другого. Мне по-настоящему понравилось снимать своих друзей и соседей, а только что я получила ещё два заказа на быстрые снимки из-за окна
Кэролайн Уайт
Чтобы сделать идеальный снимок, одного вдохновения недостаточно. Фотограф должен говорить со своими моделями. Непростая задача, когда они за стеклом в нескольких метрах от тебя
Для этого Кэролайн берёт с собой мегафон и чётко доносит свои мысли и идеи. А вот когда в рюкзаке для него места нет, приходится выкручиваться. Модель слегка приоткрывает окно, а Уайт просто кричит
WOW-news
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