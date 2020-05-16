Девушка перед карантином забыла на работе банан, и через 9 недель её ждал весьма неприятный сюрприз

Недавно пользовательница "Твиттера" Мхари-Луиз Бреннан опубликовала в своём микроблоге тревожащую её мысль. "На меня накатывает паника, как вспомню о банане, который забыла в столе перед карантином", — написала она. Девушка призналась, что до жути боится представить, что происходит теперь на её рабочем месте — как далеко утекли остатки ягоды и кто теперь ползает по её вещам, пишет Lad Bible. Этот пост собрал 135,5 тысячи лайков.

Фото © Twitter / MLB

Пользователи "Твиттера" поддержали Мхари, раскрыв, что не она одна забыла свой обед на работе из-за карантинной суеты. Многие решили успокоить девушку, рассказав свои истории и устроив в комментариях целый парад жухлых бананов. По словам опытных растяп, у кого-то банан свалился под стол и там прожил восемь месяцев, а кто-то от скуки проводил с коллегами эксперимент. Этот банан, кстати, вынес два с половиной года и до сих пор держится молодцом.

Фото © Twitter / Martin и Lord Marklund

Ха, да это ж банан Шрёдингера Scratch and his Elk

Я уже сталкивался с подобным. Не могу передать всю значимость своих слов, но ни в коем случае не повреди у этого банана кожуру! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ Scéal Eile

Я оставила плотный завтрак в рабочем холодильнике. Уверена, теперь он может самостоятельно дойти до мусорки... K Æ T-IE

Фото © Twitter / Oliver Rosano и WilliamGoldieJnr