Блогерша надела настолько маленькое бикини для фото, что не оставила фанатам и шанса

Знойная 26-летняя блондинка Тэмми Хемброу из Австралии своей соблазнительной фигурой привлекла более 11 млн подписчиков в "Инстаграме". Девушка выкладывает снимки в купальниках, а в отдельном аккаунте также рассказывает про режим фитнес-тренировок и секреты правильного питания.

Фото © Instagram / tammyhembrow, tammyhembrowfitness

Но недавно особое внимание поклонников привлёк снимок, где молодая мама позирует в откровенном бикини в ванной. Девушка сделала селфи у зеркала, выбрав такой ракурс, что её пышные формы, едва прикрытые тонкой полоской розовой ткани, были направлены прямо в камеру.

Фото © Instagram / tammyhembrow

Поклонники фитоняшки от таких откровений пришли в восторг, заявив, что её фигура — это то, к чему действительно стоит стремиться. А у некоторых юзеров и вовсе пропал дар речи, и они оставляли в комментариях лишь огненные эмодзи. После чего Тэмми решила показать фото в том же бикини, только с другого ракурса — предоставив взору плоский живот и пышную грудь.

Невероятная фигура Sssophiescott

Барби в реальной жизни Sarahjanepauline

Фото © Instagram / tammyhembrow

Ты просто прекрасна Annakoralova