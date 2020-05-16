Блогерша надела настолько маленькое бикини для фото, что не оставила фанатам и шанса

Знойная 26-летняя блондинка Тэмми Хемброу из Австралии своей соблазнительной фигурой привлекла более 11 млн подписчиков в "Инстаграме". Девушка выкладывает снимки в купальниках, а в отдельном аккаунте также рассказывает про режим фитнес-тренировок и секреты правильного питания.
Фото © Instagram / tammyhembrow, tammyhembrowfitness
Но недавно особое внимание поклонников привлёк снимок, где молодая мама позирует в откровенном бикини в ванной. Девушка сделала селфи у зеркала, выбрав такой ракурс, что её пышные формы, едва прикрытые тонкой полоской розовой ткани, были направлены прямо в камеру.
Поклонники фитоняшки от таких откровений пришли в восторг, заявив, что её фигура — это то, к чему действительно стоит стремиться. А у некоторых юзеров и вовсе пропал дар речи, и они оставляли в комментариях лишь огненные эмодзи. После чего Тэмми решила показать фото в том же бикини, только с другого ракурса — предоставив взору плоский живот и пышную грудь.
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Впрочем, сама инста-дива считает, что и у неё есть недостатки. Так, недавно девушка заявила, что у неё дряблая кожа на животе. Но это лишь разозлило подписчиков, которые, как ни пытались, не обнаружили недочётов в фигуре Тэмми.