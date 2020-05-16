Сапожник, который пять лет каждый день бьётся головой об дерево, раскрыл причину своего поступка

Тихий и скромный на вид мастер по ремонту обуви из Сеула, столицы Южной Кореи, уже на протяжении пяти лет периодически становится объектом любопытных, а порой и шокированных взглядов. А недавно даже попал на телевидение. Всё дело в том, что каждый день он покидает свою мастерскую, чтобы провести прямо на улице необычную тренировку.
Каждый раз мужчина на глазах у изумлённых прохожих подходит к дереву и начинает биться об него головой. Он не отступает, даже когда огромная мозоль на лбу начинает кровоточить. Позже он возвращается обратно, обрабатывает ушиб и снова принимается за работу, пишет Oddity Central.
Однако не стоит раньше времени записывать его в обычные безумцы. Журналистам мастер, который решил не раскрывать своего имени, объяснил, что у его поступка есть причина, и посоветовал не повторять его эксперимент. По словам корейца, он поступает так, чтобы дать понять окружающим, что с ним не стоит связываться.
Люди могут смеяться надо мной, но вряд ли станут связываться с таким, как я
Мастер по ремонту обуви
В молодости мужчина был боксёром, участвовал в соревнованиях и хотел стать лучшим в своём деле. Однако ему пришлось отказаться от мечты, чтобы заботиться о семье. Но несмотря на то, что о профессиональном спорте пришлось забыть, необходимо было как-то защищать себя и свою работу в довольно опасном районе. Со временем мастер понял, что лучший способ "выиграть битву" — это её избежать. Поэтому и придумал странный, но действенный способ держать недоброжелателей на расстоянии.
WOW-news
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