Фитнес-тренерша показала, как выглядит её мама в 64 года, и у людей от увиденного пропал дар речи

Популярная 35-летняя инста-тренерша Тиффани Холл на днях поделилась с поклонниками в "Инстаграме" совместным фото с мамой. Так женщина поздравила маму Джанетт с праздником и сообщила, что ей 64 года. На снимке обе дамы предстали в спортивной одежде, оголив внушительный пресс. Оценив подтянутую фигуру каждой спортсменки, некоторые подписчики со скепсисом восприняли информацию о возрасте, но большая часть пришла в полный восторг, пишет News.com.

Фото © Instagram / tiffhall_xo

Боже мой! Хотела бы я выглядеть так горячо, когда постарею. Хотя, знаете что, хотела бы я выглядеть так горячо сейчас! veeleecoast

Вау, дамы, это самое впечатляющее, что я видела за долгое время. Я спросила у своих детей, сколько вам дашь лет, и они ответили, что максимум 28 dasilvadominic

Блин, она выглядит как твоя сестра. Ах эти руки... jenlbarker

Фото © Instagram / tiffhall_xo

Но такая изумительная фигура Джанетт легко объясняется. Тиффани рассказала, что мама всю жизнь занималась фитнесом и тхэквондо, а сейчас преподаёт в спортцентре. Именно из-за маминого увлечения и постоянных тренировок Тиффани смогла получить чёрный пояс шестого дана. Даже сейчас дамы каждый день тренируются вместе. А также мама поучаствовала в создании фитнес-программы, которой Тиффани пользуется в "Инстаграме".

Фото © Instagram / tiffhall_xo