Бабушка запрещала внуку смотреть на её старые фото, и причину он узнал только после похорон

Джонни Куан из Калифорнии, США, поделился в "Фейсбуке" фотографиями своей бабушки, которые она запрещала рассматривать, пока не умрёт. Старушка скончалась в феврале в возрасте 93 лет и до этого настаивала на неприкосновенности своих архивов.

Фото © Facebook / Johnny Quan

Моя бабушка очень тщательно скрывала эти фотографии, я никогда не видел их до того, как она умерла. Моя тётя вспомнила, как однажды спросила, можно ли ей посмотреть на них, а бабушка усмехнулась и сказала: "Ты можешь это сделать после моей смерти" Джонни Куан

Фото © Facebook / Johnny Quan

Скучая по ушедшей родственнице, парень наконец разобрал старые снимки и сделал впечатляющее открытие. Его бабушка Пин Лян, также известная как Тереза ​​Лян, выросла в Китае, где в 1940–60-х годах была довольно популярной моделью и певицей жанра шидайку — шанхайского этноджаза. Она сотрудничала с крупной звукозаписывающей компанией Pathé Records, появлялась на рекламных плакатах и была знакома с мировыми знаменитостями, например с Элизабет Тейлор.

Фото © Facebook / Johnny Quan