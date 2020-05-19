Выплаты на детей от трёх до 16 лет поставили абсолютный рекорд за всё время существования портала "Госуслуги"

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев рассказал о возросшей популярности портала госуслуг с переходом на всеобщую самоизоляцию. Речь об этом зашла на совещании по реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, которое проводит во вторник президент Владимир Путин.

По словам Шадаева, всего на портале зарегистрировано 68 миллионов совершеннолетних россиян. Ещё в феврале, до запуска новых сервисов и до карантина, на сайт "Госуслуги" ежедневно обращалось примерно три миллиона граждан, которые в среднем оформляли 200 тысяч электронных заявлений в сутки.

— Услуга по оформлению выплаты на детей от 3 до 16 лет поставила абсолютный рекорд за всё время существования портала по популярности обращений. За первые сутки после запуска услуги мы получили более двух миллионов обращений, что, напомню, в десять раз больше, чем наша среднесуточная норма, — доложил министр.

В последующие дни за этой услугой обращались примерно по одному миллиону граждан. По словам Шадаева, ни одна "инфраструктура очного обслуживания граждан" с таким валом обращений за короткий период не справилась бы.

К слову, работой портала "Госуслуги" удовлетворён и сам президент. По словам Путина, сейчас сервис работает хорошо и об этом свидетельствует тот факт, что 99% россиян решили оформить выплаты на детей именно в электронном виде.