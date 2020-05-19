Председатель Совета муфтиев России призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома

Во время празднования Ураза-байрама (по-арабски — Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ будут закрыты для прихожан. Как заявил глава ДУМ муфтий шейх Равиль Гайнутдин, это делается в целях предупреждения заболевания прихожан коронавирусом. Он призвал всех единоверцев отнестись с пониманием к этой мере и призвал встретить праздник дома. Однако российские мусульмане смогут выслушать праздничную молитву, которую зачитают имамы в Московской соборной мечети, в прямом эфире телеканала "Россия 1".

— 24 мая в день праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создать условия для заражения ещё большего количества людей... Я искренне надеюсь, что через эту трансляцию праздничной молитвы и проповеди, произнесённой в Московской соборной мечети, дух праздника войдёт в каждый мусульманский дом, — сказал муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Также глава ДУМ России призвал мусульман проявить терпение, принимать меры предосторожности и в целом делать всё возможное, чтобы остановить распространение коронавируса.

— Светлый праздник мы встретим с радостью и надеждой на милость Аллаха. Мы будем отмечать его в кругу семьи, в своих домах. Без сомнения, что наш пост, все молитвы и благочестивые дела будут приняты и вознаграждены всевышним Аллахом… Желаю вам мира, милости, благоденствия и благословения Аллаха на добрые дела в земной жизни, — подытожил муфтий.