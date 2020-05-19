НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Путин оценил работу портала госуслуг по приёму заявлений на выплаты

Президент отметил, что онлайн-ресурсом воспользовалось подавляющее большинство заявителей.

251

Портал госуслуг сейчас работает в штатном режиме и без нареканий. Об этом сегодня в ходе видеосовещания с главами российских регионов сообщил президент РФ Владимир Путин.

Портал "Госуслуги" заработал, работает сейчас хорошо, — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что 99% заявителей за выплатами на детей от трёх до 16 лет обратились именно через "Госуслуги". В то же время в отделения Пенсионного фонда пришёл лишь 1% родителей.

Помимо этого, в ходе онлайн-конференции президент поздравил с выздоровлением и возвращением к работе председателя правительства Михаила Мишустина.

Выбор редакции

Loading...