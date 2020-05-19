Глава Минтруда назвал сумму поддержки, которую сможет получить средняя российская семья

Министр труда РФ Антон Котяков в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал, как семьи могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки и сколько они могут получить в зависимости от ситуации.

Он привёл в пример семью, в которой воспитываются двое детей в возрасте двух и семи лет. Такая семья за три месяца сможет получить за счёт поддержки государства 25 тысяч рублей. При этом, если родители попали в сложную ситуацию, например лишились работы, они смогут воспользоваться дополнительными мерами поддержки — получить увеличенное пособие по безработице и пособия на детей.

— И всего за три месяца — апрель – май – июнь — семья с двумя детьми, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет получить более 112 тысяч рублей, — добавил Котяков.