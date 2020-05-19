В Петербурге отметят День города онлайн-парадом барабанщиков

В Санкт-Петербурге в День города состоится онлайн-шоу "DrumПарад", который дистанционно объединит тысячи знаменитых барабанщиков со всего мира и титулованные оркестры. Всё будет происходить в приложении Zoom.

Онлайн-парад начнётся с выступления Петровского оркестра барабанщиков и флейтистов. Затем приложение соединит музыкантов с разных точек планеты. Кульминацией шоу станет новый мировой рекорд — самый массовый ударный флешмоб онлайн.

— Мы работаем, чтобы установить мировой рекорд, сделать самую массовую игру на барабанах в Zoom. Барабанщики будут из Петербурга и многих городов России: Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода, а также ближнего зарубежья: Эстонии, Латвии, — передаёт газета "Петербургский дневник" слова режиссёра главных городских мероприятий Валерия Ткаченко.

Кроме того, состоится гала-концерт #Петербург317 в Петропавловской крепости, которую зрители смогут увидеть в трансляции. В нём выступят такие звёздные артисты, как скрипач Эдвин Мартон, танцовщик Мариинского театра и хореограф Юрий Смекалов, Игорь Корнелюк, Юрий Гальцев, Алиса Вокс, "Марсель", Евгения Зима и Джей Мар. Также семья Боярских готовит для петербуржцев особый сюрприз, который пока держится в секрете.

При этом организаторы отметили, что будут соблюдены все нормы санитарно-эпидемиологического надзора. В Петропавловской крепости установят специальную палатку, где будут измерять температуру, а участникам шоу выдадут маски и перчатки.