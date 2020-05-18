В Коломне мать задушила девятимесячного сына и сбежала в лес

Полиция и волонтёры два дня в окрестностях города Коломна ищут 23-летнюю женщину, которая задушила сына и сбежала в лес. Через несколько дней ребёнку должно было исполниться десять месяцев.

— Всё произошло в квартире, которую женщина арендовала посуточно. В день убийства она вместе с сыном выписалась из детской больницы и никому из родных, в том числе и мужу, об этом не сказала, — передаёт КП слова источников в правоохранительных органах.

Обнажённое тело малыша с признаками удушения нашёл на диване собственник квартиры. Ребёнок был укрыт одеялом. Рядом лежала тетрадь, в которой мать написала письмо своему мужу.

В письме женщина признаётся, что чувствует себя "как в страшном сне": она не могла смотреть на то, как её ребёнок мучается от уколов.

— Он лежал под капельницами и всё время спал. А когда кололи уколы, он постоянно кричал, плакал и так жалобно смотрел, как будто я могла что-то сделать. Ещё в первый день я решила, что не дам его больше мучить, но не знала, как это всё закончить, — цитирует издание текст записки.

У ребёнка действительно были проблемы со здоровьем. Но, по словам медиков, ничего его жизни не угрожало.