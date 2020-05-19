В России началась разработка новой спутниковой системы

В России началась работа над созданием перспективной спутниковой системы "Гонец" нового поколения. Об этом сообщил гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в "Роскосмос") Павел Черенков.

— Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы "Гонец" нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением, — рассказал он.

Черенков уточнил, что на начальном этапе развёртывания с космодрома Восточный с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б" на орбиту будет выводиться по семь спутников за запуск. Потом количество аппаратов снизят до двух-трёх. По его словам, строительство площадки под лёгкий носитель на Восточном как нельзя актуально. Это позволит России создать собственную постоянно развёрнутую и работающую низкоорбитальную систему связи.