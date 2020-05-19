Лайф публикует фото из центра радиологии в Обнинске, где произошёл взрыв

Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа появились фотографии с места взрыва в филиале центра радиологии в Обнинске. На кадрах видно, насколько в результате происшествия пострадало помещение лаборатории.
Фото © LIFE
В УМЧС РФ по Калужской области факт взрыва подтвердили. Там рассказали, что хлопок произошёл на пятом этаже здания. Пострадавшего госпитализировали. В ведомстве добавили, что взрыв повредил оконные проёмы учреждения.
Фото © LIFE
Как уже сообщал Лайф, хлопок произошёл на химической установке, которая находится в лаборатории неопасных химикатов.