Лайф публикует фото из центра радиологии в Обнинске, где произошёл взрыв

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа появились фотографии с места взрыва в филиале центра радиологии в Обнинске. На кадрах видно, насколько в результате происшествия пострадало помещение лаборатории.

Фото © LIFE

В УМЧС РФ по Калужской области факт взрыва подтвердили. Там рассказали, что хлопок произошёл на пятом этаже здания. Пострадавшего госпитализировали. В ведомстве добавили, что взрыв повредил оконные проёмы учреждения.

Фото © LIFE