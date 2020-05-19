Министр ответил на критику президента по поводу медленной выдачи кредитов предприятиям

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным отчитался о кредитах, выданных системообразующим предприятиям. Всего, по его словам, по одному миллиарду рублей было выдано 20 организациям, однако Путину эта цифра показалась маленькой.

— 20 кредитов — это мало, — сделал он замечание после окончания доклада министра.

В ответ на это глава Минэкономразвития заявил, что из-за высокого спроса банки не справляются с нагрузкой, поэтому приходится определять предприятия, наиболее нуждающиеся в кредитных средствах. Но и этот ответ Путина не устроил. Он потребовал объяснить ему, по каким критериям определяются такие организации.

Решетников заверил, что стратегия выдачи кредитов является правильной, объяснив, что в первую очередь кредиты выдают предприятиям, поддерживающим потребительский сектор, а также тем, чья выручка за апрель упала на 30%. Глава государства на это ответил: "Ладно, хорошо!"