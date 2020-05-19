Пропавшего в Кировской области четырёхлетнего ребёнка нашли живым

Пропавший 17 мая в посёлке Якино в Кировской области четырёхлетний мальчик найден живым. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона.

Как уточнил источник, ребёнка удалось найти в тот момент, когда проведение поисково-спасательной операции было решено временно приостановить из-за непогоды. Сильный дождь размыл дороги в районе, спасателям пришлось переносить штаб поисков, в этот момент пришло сообщение об успехе операции.