НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Пропавшего в Кировской области четырёхлетнего ребёнка нашли живым

Мальчика обнаружили всего в одном километре от деревни, откуда он исчез.

916
Post cover

Фото © ТАСС / Евгений Леонов

Пропавший 17 мая в посёлке Якино в Кировской области четырёхлетний мальчик найден живым. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона.

Как уточнил источник, ребёнка удалось найти в тот момент, когда проведение поисково-спасательной операции было решено временно приостановить из-за непогоды. Сильный дождь размыл дороги в районе, спасателям пришлось переносить штаб поисков, в этот момент пришло сообщение об успехе операции.

Напомним, четырёхлетний мальчик пропал 17 мая в посёлке Якино, когда остался дома один. Сперва мать не хотела сообщать о случившемся в полицию, но позже это сделал отец ребёнка.

Выбор редакции

Loading...