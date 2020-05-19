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Число жертв пожара в петербургской больнице выросло до шести человек

Ещё один человек скончался после ЧП из-за отравления едким дымом.

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

В Санкт-Петербурге до шести человек выросло число жертв пожара, который произошёл в больнице Святого Георгия. Об этом сообщает "Интерфакс".

Подтвердилась смерть шестого человека. Он умер не во время пожара, а после. Проведённая экспертиза показала, что он отравился продуктами горения, — сообщили агентству в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на месте пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

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