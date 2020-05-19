Число жертв пожара в петербургской больнице выросло до шести человек

В Санкт-Петербурге до шести человек выросло число жертв пожара, который произошёл в больнице Святого Георгия. Об этом сообщает "Интерфакс".
— Подтвердилась смерть шестого человека. Он умер не во время пожара, а после. Проведённая экспертиза показала, что он отравился продуктами горения, — сообщили агентству в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что на месте пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.