Число жертв пожара в петербургской больнице выросло до шести человек

В Санкт-Петербурге до шести человек выросло число жертв пожара, который произошёл в больнице Святого Георгия. Об этом сообщает "Интерфакс" .

— Подтвердилась смерть шестого человека. Он умер не во время пожара, а после. Проведённая экспертиза показала, что он отравился продуктами горения, — сообщили агентству в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.