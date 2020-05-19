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СКР возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты компенсации медикам

После жалоб врачей следователи проводят проверки в нескольких регионах.

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Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru

В Армавире сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по факту невыплаты медикам стимулирующих выплат за особые условия труда в период пандемии коронавируса. Оно заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Об этом сообщили в краевом СУ СК РФ.

На ситуацию в Армавире обратили внимание после того, как 16 мая было опубликовано видеообращение работников скорой медицинской помощи города. Медики заявили, что не получили доплату за опасную работу.

По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" на своевременное и в полном объёме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и группам риска заражения CoViD-19 стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности, — отмечают следователи после проведённой проверки.

Уголовное дело передано во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ.

СК проверяет сообщения о невыплатах медикам и в некоторых других регионах.

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