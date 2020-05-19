СКР возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты компенсации медикам

В Армавире сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по факту невыплаты медикам стимулирующих выплат за особые условия труда в период пандемии коронавируса. Оно заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Об этом сообщили в краевом СУ СК РФ.

На ситуацию в Армавире обратили внимание после того, как 16 мая было опубликовано видеообращение работников скорой медицинской помощи города. Медики заявили, что не получили доплату за опасную работу.

— По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" на своевременное и в полном объёме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и группам риска заражения CoViD-19 стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности, — отмечают следователи после проведённой проверки.

Уголовное дело передано во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ.