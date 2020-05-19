В Мексике прошёл "коронавирусный" град, после которого жители не хотят выходить из дома

На севере мексиканского штата Нуэво-Леон разбушевалась непогода, и муниципалитет Монтеморелос засыпало градом. У местных жителей явление вызвало большое беспокойство. Ведь льдинки не только оказались довольно крупными, но и имели странную форму — в виде шара с шипами.

Справа — 3D-модель коронавируса. Фото © Twitter / pachybautista. Скриншот © YouTube / VISUAL SCIENCE

Перепуганные мексиканцы стали распространять в соцсетях снимки градин, отмечая их сходство с частицами коронавируса, пишет Daily Mail. На фоне пандемии некоторые юзеры решили, что это своеобразное послание от высших сил и предупреждение, что им действительно стоит оставаться дома.

Фото © Twitter / Zacatecas3_0, tribunacampeche

Вчерашний коронавирусный град. Бог послал его нам, чтобы напомнить, что мы должны оставаться дома Пользователь Сети

Фото © Twitter / pachybautista, tribunacampeche