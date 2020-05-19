Ирина Шейк призналась, что воспитывает свою 3-летнюю дочь в русских традициях

Недавно российская модель Ирина Шейк, которая сейчас живёт в США, вышла в прямой эфир с главным редактором Vogue Russia Марией Фёдоровой. Во время интервью 34-летняя звезда рассказала, как Нью-Йорк переживает карантин и как с ним справляется она и её трёхлетняя дочь Лея. По словам модели, город будто вымер, но людей на улице заметить всё ещё можно. Сама Ирина тоже выходит из дома, но обязательно в маске, пишет "Стархит".
Фото © Instagram / interviewmag
Маленькая Лея к средствам защиты относится с пониманием, ведь она знает, что "на улице ходят злые микробы". Школу девочка сейчас не посещает из-за карантина, но задают им очень много. Хорошо хоть, что занятия урезали до трёх уроков по полчаса. За свою жизнь Лея ни разу не была в России, но её мама очень любит свою родину, а потому и старается передать эту любовь дочери. Это стало одной из причин, почему Ирина отдала малышку в русскую школу.
Сейчас дамы проводят много времени вместе, Лея делает уроки, а модель смотрит русские передачи ("Вечерний Ургант", "Пусть говорят", "Поле чудес" и другие) и планирует, чем заняться после карантина. Первым делом Ирина собирается сходить в русскую баню, а как только откроются границы и разрешат международные авиаперелёты — съездит в Италию и Россию. В интервью модель добавила, что её дочь от голливудского актёра Брэдли Купера растёт смышлёной и неизбалованной. Лея спокойно относится к дорогим вещам, а в одежде больше ориентируется на то, что ей нравится.
Лея сама себе одежду выбирает. Она даже мне что-то может подсказать. У меня нет амбиций одеть ребёнка во что-то брендовое, в основном дорогие вещи — это подарки друзей
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